С Земфиры взыскали долги за коммуналку

Суд в Хорошевском районе Москвы взыскал задолженность за коммуналку с рок-певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Мировым судьей был вынесен судебный приказ о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг. Размер долга в сообщении не указывают.

После начала спецоперации России на Украине Земфира уехала во Францию.

В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет».

Накануне сообщалось, что московская квартира Земфиры может стоить около 60 миллионов рублей.

Жилье Земфиры в Москве находится в сталинском доме на Фрунзенской набережной. Двухкомнатная квартира площадью 85 квадратных метров расположена на шестом этаже.

Ранее у Майкла Джексона нашли долг в полмиллиарда долларов.