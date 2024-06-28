У Отара Кушанашвили развился перитонит

У находящегося в больнице журналиста и шоумена Отара Кушанашвили развился перитонит — опасное для жизни воспаление, которое может привести к нарушению функций органов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, шоумена уже прооперировали дважды: сначала чистили организм, затем сделали резекцию желудка из-за непроходимости кишечника, теперь он перенесет еще одну операцию — удаление злокачественной опухоли из кишечника.

Источник в близком окружении заявил, что сейчас Кушанашвили находится в реанимации на ИВЛ — он приходит в себя и общается с близкими с помощью жестов и глазами, а также «иронизирует над своим состоянием и просится домой».

После восстановления Кушанашвили переведут в онкологический центр в Москве.

20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота несколько дней назад. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Накануне у Кушанашвили взяли биопсию, чтобы проверить на наличие рака.

«В зависимости от того, какая она, его будут оперировать в другом медицинском учреждении. Если это все-таки рак, тогда на Каширку переведут», — рассказал инсайдер.

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