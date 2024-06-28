Татьяна Буланова рассказала о безрассудных тратах

Российская певица Татьяна Буланова рассказала о своем дорогом хобби. Ее цитирует aif.ru.

По словам Булановой, она много тратит на красивые туфли, обращая внимание на детали — фактуру, цвет, форму каблука и носка, материалы.

«Я, конечно, понимаю, что безрассудно трачу на это деньги, но тем не менее не могу отказать себе в этом удовольствии», — говорит Буланова.

Мама певицы не раз сетовала, рассказывает она, что из-за маленького 35 размера эти туфли даже не продать. Однако звезда не собирается избавляться от коллекции.

!Когда плохое настроение, могу открыть коробки, выбрать пару туфель — у меня есть шелковые, расшитые стразами, — посмотреть на них, надеть, сделать несколько шагов по дому. И настроение улучшается», — заключила она.

Накануне блогерша Лерчек рассказала о новом хобби на фоне скандала с налоговой.

«Я буду петь! Я поставила цель! Главное — не сдаваться! Никогда! Даже когда это кажется невозможным», — подчеркнула она.

Ранее Анастасия Волочкова назвала шоу-бизнес клоакой целующихся змей.