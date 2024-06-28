Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Буланова рассказала о безрассудных тратах

Певица Буланова призналась, что много тратит на красивые туфли

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская певица Татьяна Буланова рассказала о своем дорогом хобби. Ее цитирует aif.ru.

По словам Булановой, она много тратит на красивые туфли, обращая внимание на детали — фактуру, цвет, форму каблука и носка, материалы.

«Я, конечно, понимаю, что безрассудно трачу на это деньги, но тем не менее не могу отказать себе в этом удовольствии», — говорит Буланова.

Мама певицы не раз сетовала, рассказывает она, что из-за маленького 35 размера эти туфли даже не продать. Однако звезда не собирается избавляться от коллекции.

!Когда плохое настроение, могу открыть коробки, выбрать пару туфель — у меня есть шелковые, расшитые стразами, — посмотреть на них, надеть, сделать несколько шагов по дому. И настроение улучшается», — заключила она.

Накануне блогерша Лерчек рассказала о новом хобби на фоне скандала с налоговой.

«Я буду петь! Я поставила цель! Главное — не сдаваться! Никогда! Даже когда это кажется невозможным», — подчеркнула она.

Ранее Анастасия Волочкова назвала шоу-бизнес клоакой целующихся змей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами