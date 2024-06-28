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Алек Болдуин появился в трейлере фильма Clear Cut

Болдуин появился в трейлере фильма Clear Cut про суровых лесорубов

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David 'Dee' Delgado/Reuters

Вышел трейлер фильма Clear Cut, где Алек Болдуин и Стивен Дорфф погружаются в опасный мир лесозаготовок на северо-западе Тихого океана. Видео опубликовано на YouTube.

Lionsgate выпустит триллер режиссера Брайана Скибы в кинотеатрах, в цифровом формате 19 июля. Клайв Стэнден, Люси Мартин, Джесси Меткалф и Том Веллинг также играют главные роли в фильме, в центре которого находится Джек (Стэнден), который пытается оставить свое прошлое позади. Он начинает работать на лесозаготовке, но обнаруживает, что команда преступников хочет расправиться с ним.

«Лесорубка — самая опаснейшая профессия в мире», — предупреждает Болдуин Стэндена в трейлере. «Уверен, что хочешь заняться этой работой?» — добавляет герой Болдуина.

Через некоторое время Болдуин начинает скептически относиться к способности Стэндена удержаться на плаву в профессии. «У меня уже был такой новичок, как ты, — говорит ему Болдуин. — Не смог продержаться и первого дня, не облажавшись».

Картина снята по сценарию Джо Перруччо. В число исполнительных продюсеров входят Эрик Бромберг, Рэм Гетц, Грег Мейер, Ник Мао, Майкл Мортенсен, Джордан Уэйн Нотт, Мэтью Хелдерман, Люк Тейлор, Тайлер Гулд, Кирк Шоу и Стефани Ренни.

Ранее были раскрыты новые подробности инцидента с Алеком Болдуином на съемках «Ржавчины».

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