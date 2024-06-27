Волочкова о шоу-бизнесе: «Та же клоака целующихся змей, как Большой»

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что коллеги-знаменитости не раз подставляли ее. Слова экс-солистки Большого театра передает «Пятый канал».

«Шоу-бизнес — это та же клоака целующихся змей, как Большой», — заявила танцовщица.

Волочкова назвала хейт, которому она часто подвергается, платой за успех. Она добавила, что не хочет дружить со знаменитостями, поскольку предпочитает не иметь дела с лицемерными и двуличными людьми.

В мае танцовщица раскритиковала балетное общество и Большой театр, где раньше работала. Она назвала балет недобропорядочным и несправедливым, а артистов сравнила с «клубком целующихся змей». Волочкова заявила, что хотели лишить права выхода на сцену из-за ее профессионализма, и сейчас она отстаивает свое право присутствовать на сцене.

Недавно артист балета Николай Цискаридзе заявил, что о судьбе Анастасии Волочковой снимут фильм спустя 50-100 лет. Он вспомнил, что у танцовщицы был «очень яркий взлет, и сложные преобразования в дальнейшем».

Ранее продюсер Дворцов заявил, что Галкин испортил карьеру племяннице Алине.