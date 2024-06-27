В екатеринбургском театре произошел пожар: «Выглядело как спецэффект»

В Театре музыкальной комедии Екатеринбурга начался пожар во время представления кабаре «Сильва». Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на читательницу.

«Пока народ выходил, потушили огнетушителями, сняли люстру, и потом представление продолжилось. Задержка составила примерно 10–15 минут. Все прошло спокойно», — отметила очевидица.

Женщина добавила, что зрители даже не сразу поняли о начавшемся пожаре, поскольку огонь на сцене выглядел «как спецэффект».

Издание отмечает, что кабаре «Сильва» показывали в театре вечером 27 июня.

10 июня из-за задымления эвакуировали посетителей драмтеатра в Иванове. В региональном МЧС сообщили, что на крыше проводились ремонтные работы. В результате инцидента травмы получил один человек.

Заместитель директора Ивановского областного драматического театра Александр Воронов вспоминал тогда, что сначала был громкий хлопок, который исходил с крыши здания. Затем сработала пожарная сигнализация.

Telegram-канал «Иваново. Происшествия» сообщал о взрыве в театральном комплексе. По информации Telegram-канала, взорвался газовый баллон во время проведения ремонтных работ.

Ранее беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали.