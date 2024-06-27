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Стало известно, сколько стоит отдых звезды «Интернов» на Бали

Актриса Кристина Асмус сняла номер за 140 тыс. рублей в сутки на Бали

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Asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Кристина Асмус сняла номер в отеле Capella Ubud на Бали, который стоит 140 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщает «СтарХит».

«Шок, просто шок! Я похожее до этого только на картинках видела», — делилась впечатлениями звезда «Интернов».

Из номера отеля открывается вид на тропические леса, поскольку он расположен в индонезийских джунглях. Постояльцы живут в шатрах со всем необходимым для отдыха. Есть тренажерный зал, SPA-центр и рестораны. Издание подчеркивает, что Capella Ubud называют лучшим отелем в Азии.

17 июня Асмус улетела из России с дочерью от шоумена Гарика Харламова. Актриса признавалась, что взяла небольшой отпуск, чтобы провести время с ребенком.

Недавно сообщалось, что Асмус снялась в шортах и «голом» топе под дождем после похудения. Ее образ завершили босоножки и браслеты.

Ранее Лепс установил личный рекорд, преодолев 62 км.

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