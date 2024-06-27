Продюсер предположил, что с племянницей Галкина не будут работать в шоу-бизнесе

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что племянница Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Алина не сможет раскрутиться в шоу-бизнесе, поскольку с начинающей певицей никто не захочет работать. Его слова передает «Абзац».

«Пока она носит фамилию комика, который несет русофобскую чушь, у нее ничего в шоу-бизнесе не получится. Алина сейчас будет полностью заклевана со всех сторон, потому что ее дядя признан иноагентом», — заявил эксперт.

Продюсер считает, что делающей первые шаги в качестве певицы Алине Галкиной будет сложно найти продюсеров и тех, кто будет организовывать ей концерты.

«С ней никто не захочет работать, потому что за ней тянется шлейф токсичного артиста. Марать руки о грязь никто не станет», — отметил Дворцов.

Он заявил, что Галкин своим поведением испортил жизнь и карьеру всей семье, в том числе дочери Пугачевой Кристине Орбакайте.

В январе стало известно, что племянница комика Максима Галкина Алина стала певицей. Девушка уже записала свой первый трек на лейбле Legacy Music. По ее словам, семья не сильно разделяла ее стремление стать артисткой, так как хотела для нее профессию «посерьезнее».

Ранее продюсер рассказал, приедет ли Пугачева на фестиваль Вайкуле.