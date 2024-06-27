Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Продюсер предположил, что с племянницей Галкина не будут работать в шоу-бизнесе

Продюсер Дворцов заявил, что Галкин испортил карьеру племяннице Алине

close
100%
galkinalin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что племянница Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) Алина не сможет раскрутиться в шоу-бизнесе, поскольку с начинающей певицей никто не захочет работать. Его слова передает «Абзац».

«Пока она носит фамилию комика, который несет русофобскую чушь, у нее ничего в шоу-бизнесе не получится. Алина сейчас будет полностью заклевана со всех сторон, потому что ее дядя признан иноагентом», — заявил эксперт.

Продюсер считает, что делающей первые шаги в качестве певицы Алине Галкиной будет сложно найти продюсеров и тех, кто будет организовывать ей концерты.

«С ней никто не захочет работать, потому что за ней тянется шлейф токсичного артиста. Марать руки о грязь никто не станет», — отметил Дворцов.

Он заявил, что Галкин своим поведением испортил жизнь и карьеру всей семье, в том числе дочери Пугачевой Кристине Орбакайте.

В январе стало известно, что племянница комика Максима Галкина Алина стала певицей. Девушка уже записала свой первый трек на лейбле Legacy Music. По ее словам, семья не сильно разделяла ее стремление стать артисткой, так как хотела для нее профессию «посерьезнее».

Ранее продюсер рассказал, приедет ли Пугачева на фестиваль Вайкуле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами