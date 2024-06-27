Экс-солистка «Ленинграда» раскрыла райдер группы

Певица Алиса Вокс и бывшая солистка «Ленинграда» заявила, что в райдере группы не было никаких позиций для нее. Об этом исполнительница рассказала в YouTube-интервью со спортсменкой Аллой Шишкиной.

«Когда я попросила, чтобы мне вписали ширму в райдер, то началась вонь до небес, что я зазвездилась и много требую. Но, может, это и есть зазвездилась, когда ты не хочешь переодеваться в общественном туалете», — заявила знаменитость.

Вокс рассказала, что в райдере коллектива был алкоголь, а в остальном — «ничего сверхъестественного». Она вспомнила, что некоторые позиции были расписаны между участниками, то есть определенный вид алкоголя предназначался одному из членов группы.

«Та же вакханалия продолжалась за кулисами. Некоторые активно делали алкогольные возлияния. Но не все, конечно», — отметила Вокс.

В той же беседе певица впервые раскрыла свой диагноз. Вокс призналась, что страдает от системного аутоиммунного заболевания крови. Оно неизлечимо. Ей приходится раз в год делать химиотерапию.

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