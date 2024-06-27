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«Не только моя любимая женщина»: Shaman рассказал о своей жене

Певец Shaman признался, что считает свою жену другом

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e.a.martynova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) признался, что считает свою супругу, медиаменеджера Елену Мартынову не только «любимой женщиной», но и другом. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«Лена – не только моя любимая женщина, но и друг. Она меня всегда поддерживает. Но обычно я не жалуюсь ей на свои проблемы. Я привык справляться с ними самостоятельно. У нее своих «головняков» хватает. Я всегда готов ее выслушать и поддержать. Все-таки, женщины — и эмоциональные создания, им нужно, чтобы их выслушали. Но своими проблемами грузить ее не хочу», — сказал певец.

При этом Дронов уточнил, что других настоящих друзей в его жизни нет, потому что он считает дружбу «круглосуточным понятием». По его мнению, друзья должны быть готовы выслушать и помочь друг другу в любое время, при этом сам он находится в разъездах.

В октябре 2023 года бабушка Shaman Галина Рябых рассказала о первой встрече с женой внука. По словам Рябых, Мартынова упала перед ней на колени и поблагодарила за внука, чем произвела хорошее впечатление.

До Мартыновой Shaman был женат на наставнице фольклорного ансамбля «Канитель» Марине Рощупкиной, в браке у них родилась дочь. Мартынова состояла в отношениях с писателем Александром Цыпкиным.

Ранее Shaman отреагировал на санкции ЕС.

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