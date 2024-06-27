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Сестра Фриске об артистических талантах дочери: «Похлеще тети будет»

Блогерша Наталья Фриске не исключила, что ее дочь может стать артисткой

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friske_natalia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Наталья Фриске призналась в беседе с «Пятым каналом», что ее дочь Луна обладает артистическими данными.

Фриске отметила, что в будущем ее дочь сможет посоревноваться со своей тетей – певицей Жанной Фриске. Она не исключила, что Луна может стать артисткой, когда вырастет.

«Ой, это еще та артистка. Мне кажется, похлеще тети будет. Это все мы в дедушку, в папу нашего. Папа у нас тоже, он в прошлом артист», — поделилась блогерша.

Фриске воспитывает двухлетнюю дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». В мае 2023-го Фриске призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

В апреле 2024 года Фриске рассказала, что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь. Блогерша полностью обеспечивает малышку.

14 июня Наталья Фриске выступила вместе с группой «Блестящие» на премии МУЗ-ТВ, чтобы почтить память артистки. После мероприятия на сестру знаменитости обрушился негатив. Блогерша призналась, что привыкла к хейтерам, поэтому ожидала такой реакции.

Ранее отец Фриске рассказал о проблемах с сердцем после «оживления» дочери на премии.

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