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Актриса Ирина Безрукова поделилась секретами, которые помогают ей выглядеть молодо

Актриса Ирина Безрукова призналась, что здоровый сон помогает ей выглядеть молодо

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Пресс-служба KION

Здоровый сон и большое количество чистой воды, в том числе сразу после пробуждения, помогут женщинам в любом возрасте выглядеть молодо, свежо и подтянуто. Об этом kp.ru рассказала бывшая жена Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова, которая отметит 60-летний юбилей в 2025 году.

«Улыбайтесь себе в зеркале. Будьте добрым человеком, делайте хорошие дела. Минимизируйте алкоголь, откажитесь от курения. Иногда посещайте косметолога. И обращайтесь к хорошим визажистам. Обязательно смывайте макияж на ночь», — дала советы актриса.

По ее словам, поддерживать себя в хорошей форме ей помогают сбалансированное питание и отказ от мучных изделий, жареного, жирного и консервов. Безрукова также поделилась, что иногда устраивает себе разгрузочные дни.

В конце мая Ирина Безрукова рассказала, что на сегодняшний день не состоит в отношениях. При этом она подчеркнула, что очень избирательна и не готова выйти замуж за первого встречного. Она добавила, что для состоявшихся женщин любовь — это дополнительное счастье, которое лишь украшает и без того гармоничную жизнь.

Ранее сообщалось, что Ирина Безрукова купила дачу в ипотеку.

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