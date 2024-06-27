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Актриса Ирина Безрукова купила дачу в ипотеку

Актриса Ирина Безрукова призналась, что купила дачу в ипотеку

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Катя Матусова

Бывшая жена Сергея Безрукова, актриса Ирина Безрукова призналась, что купила дачный участок в Московской области в ипотеку и построила там дом. Об этом она рассказала kp.ru.

«Оказывается, сейчас дома строятся на производстве всего за три месяца и за месяц устанавливаются. И я поняла, что строить всю жизнь не нужно, так же как и не надо постоянно ездить туда, контролировать процесс и ругаться с прорабами. Все можно сделать намного быстрее и легче. Конечно, я могла бы подождать и накопить денег, но я хочу жить здесь и сейчас. Поэтому ипотека. А работа позволит выплатить все долги», — сказала актриса.

По ее словам, ее дом уже полностью построен. Теперь она занимается тем, что обставляет свой коттедж мебелью, чтобы он был готов к зиме. Безрукова добавила, что планирует «сбегать» на дачу от работы в Москве.

В конце мая Ирина Безрукова рассказала, что на сегодняшний день не состоит в отношениях. При этом она подчеркнула, что очень избирательна и не готова выйти замуж за первого встречного. Она добавила, что для состоявшихся женщин любовь — это дополнительное счастье, которое лишь украшает и без того гармоничную жизнь.

Ранее Безрукова раскрыла, что ее отталкивает в мужчинах.

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