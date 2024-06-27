Екатерина Варнава назвала свой опыт замужества ужасным: «Ушла в минус сто»

Актриса и юмористка Екатерина Варнава призналась в YouTube-подкасте Сергея Мезенцева, что у нее был очень плохой опыт замужества.

«Когда я слышу слова «муж», «жена», меня сразу передергивает. У меня был плохой опыт. Я ушла в минус сто! Ужасный опыт. Нужен ли мне муж? Нет! Парень – классно. Мужчина – норм. Партнер – идеально!» – рассказала артистка.

Екатерина Варнава была замужем за режиссером Александром Молочниковым.

О расставании Варнавы и Молочникова стало известно в сентябре 2022 года. Молочников дал интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), в котором признался, что женился на Варнаве в марте этого года. По словам режиссера, они планировали переехать из России в США и завести детей, но в конечном итоге расстались по обоюдному согласию.

В октябре 2022-го журналистка и телеведущая Ксения Собчак упрекнула Молочникова за раскрытие «интимных» деталей в романе с Варнавой. К примеру, ей было непонятно, зачем режиссер рассказал, что у них не получалось зачать малыша.

По словам журналистки, она позже узнала, что Варнава не знала об этом интервью и не хотела, чтобы ее бывший возлюбленный рассказывал подробности о ее желании завести с ним ребенка.

Ранее Екатерина Варнава рассказала о своем бытовом алкоголизме.