Калашникова предположила, как можно было спасти брак Нетребко

Певица и модель Анна Калашникова предположила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что брак артистов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова мог спасти ребенок.

По мнению Калашниковой, общие дети скрепляют союзы. Модель также заявила, что в карьере Нетребко «не все так радужно».

«Артистка в свое время не поддержала нашу страну, но в итоге и ей бумерангом это вернулось… Крупнейшие ювелирные бренды отказались от рекламных контактов с ней. А это, между прочим, были многомиллионные контракты. Да, многие европейские сцены пришлось покинуть Анне. И в России теперь ее не ждут», — заявила исполнительница.

Калашникова назвала Нетребко талантливой певицей с непростой судьбой.

26 июня Нетребко объявила о разводе с Эйвазовым. Артисты остались близкими друзьями. Они были в браке с 2015 года. Причина разрыва неизвестна.

У певицы есть 15-летний сын от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым она была помолвлена. Артистка не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в девятом классе венской школы.

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