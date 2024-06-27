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Продюсер рассказал, приедет ли Пугачева на фестиваль Вайкуле

Продюсер Лавров: Пугачева приедет на фестиваль в Юрмале, чтобы не поругаться с Вайкуле

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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Продюсер Сергей Лавров заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Алла Пугачева, вероятнее всего, посетит фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале, несмотря на слухи об ухудшении здоровья.

Лавров отметил, что в это время года в Юрмале прохладно, поэтому Пугачева может спокойно там гулять и дышать свежим воздухом.

«Она много лет летом отдыхает в Прибалтике, и, чтобы не разругаться с Вайкуле, придет к ней на фестиваль», — заявил продюсер.

26 июня kp.ru сообщил, что Алла Пугачева почти не выходит из дома из-за жары на Кипре. По данным издания, артистка с трудом переносит жару, поскольку у нее больное сердце и проблемы с сосудами.

В Латвии с 26 по 28 июля пройдет фестиваль певицы Лаймы Вайкуле, на который приглашена Алла Пугачева. Появился слух, что Примадонна споет на мероприятии. Однако сообщалось, что на трехдневном фестивале занято около 30% концертного зала.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее продюсер рассказал о высоких гонорарах Игоря Николаева.

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