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Продюсер рассказал о высоких гонорарах Игоря Николаева

Продюсер Дворцов заявил, что певец Николаев получает 5 млн рублей за корпоратив

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с изданием «Страсти», что певец и композитор Игорь Николаев получает высокие гонорары.

По словам Дворцова, стоимость выступлений Николаева достигает 3-4 миллионов рублей по Москве, а в регионах чуть меньше. Продюсер добавил, что артист берет 5 миллионов рублей за концерты на частных корпоративах.

Дворцов назвал Николаева замечательным человеком и «безумно талантливым трудягой», который работает «24 на 7».

«Он востребованный сейчас, пишет очередной альбом, у него стартует фестиваль в июле. Он держит марку, продолжает вдохновлять своих поклонников», — отметил Дворцов.

11 июня блогерша Карина Мурашкина сообщила, что Игорь Николаев потребовал с нее 1,5 миллиона рублей из-за авторских прав.

Мурашкина заявила, что Николаев хочет списать с нее эту сумму, которая «постоянно увеличивается», из-за ее роликов на YouTube, в которых звучит песня композитора «Выпьем за любовь». Блогерша обвинила команду музыканта в том, что из-за их жалоб удалили ее YouTube-канал без возможности восстановления. Она объяснила, что получила десять страйков из-за нарушений авторских прав.

Ранее стало известно о долге Игоря Николаева перед налоговой.

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