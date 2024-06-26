Барецкий назвал лучшую страну для Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий назвал страну, которая, по его мнению, лучше всего подошла бы для жизни народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Его цитирует NEWS.ru.

Барецкий не сомневается, что Пугачевой нужно поехать на лечение в Белоруссию, а на Кипре ей слишком жарко.

«Сейчас хочу ее в Белоруссию отправить, в лучшую клинику. В Белоруссии советская медицина до сих пор, это то, что нужно», — сказал он.

Шоумен не сомневается, что Пугачевой могут помочь в Белоруссии. Он также заявил, что президент страны Александр Лукашенко никогда плохо не отзывался о Примадонне.

«Виной всему жаркий климат, в котором она проживает. У нее белая кожа, которая не предназначена для такой жары. Надеюсь на скорейшее выздоровление ее», — констатировал он.

Накануне Барецкий рассказал, что поджег себя на съемках.

«На лице ожоги глубокие, жжет все, и головокружение. Если будет совсем плохо, поеду в больницу», — отметил актер.

Ранее Леонид Каневский рассказал об отношении к мемам со своим участием.