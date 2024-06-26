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Люся Чеботина назвала неожиданное качество мужчины своей мечты

Певица Чеботина заявила, что избранник должен быть умнее нее, а не богаче

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Телеканал «НТВ»

Певица Люся Чеботина назвала неожиданное качество, которым должен обладать мужчина ее мечты. Артистку цитирует NEWS.ru.

По словам Чеботиной, избранник должен быть умнее нее, а не богаче и успешнее.

«Потому что деньги мы можем вместе заработать, а умом, к сожалению, не все обладают. Как показывает практика, и мудростью особо не многие владеют», — сказала она.

Певица не сомневается, что самое главное — это внутренний мир человека, при этом он может обладать зарплатой и в 50 тысяч рублей, и «запускать стартап».

«Зарплата может меняться, но самое главное — что в сердце и голове», — констатировала звезда.

Накануне Чеботина призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что хотела бы стать матерью.

«Мне 26, а ты говоришь, молоденькая, мне рожать пора! Я искренне хочу, сердечко свободно», — поделилась артистка.

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