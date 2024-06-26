Люся Чеботина назвала неожиданное качество мужчины своей мечты

Певица Люся Чеботина назвала неожиданное качество, которым должен обладать мужчина ее мечты. Артистку цитирует NEWS.ru.

По словам Чеботиной, избранник должен быть умнее нее, а не богаче и успешнее.

«Потому что деньги мы можем вместе заработать, а умом, к сожалению, не все обладают. Как показывает практика, и мудростью особо не многие владеют», — сказала она.

Певица не сомневается, что самое главное — это внутренний мир человека, при этом он может обладать зарплатой и в 50 тысяч рублей, и «запускать стартап».

«Зарплата может меняться, но самое главное — что в сердце и голове», — констатировала звезда.

Накануне Чеботина призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что хотела бы стать матерью.

«Мне 26, а ты говоришь, молоденькая, мне рожать пора! Я искренне хочу, сердечко свободно», — поделилась артистка.

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