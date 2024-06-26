Нагиев вернется на телеэкраны

В Нижнем Новгороде стартовали съемки исторического детектива Кима Дружинина «Злые люди». Об этом сообщил телеканал НТВ.

В основу сюжета сериала о XIX веке легли рассказы из серии «Хроники сыска» писателя Николая Свечина. По сюжету бывший солдат, а ныне полицейский Алексей Лыков (Петр Рыков) должен расследовать серию загадочных предступлений.

Роль начальника нижегородской сыскной полиции Павла Астафьевича Благово исполнил звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Лыков.

«Погружаться в эпоху, в которой ты не жил, приятно. Здесь очень много интересных нюансов — ношение костюмов, бороды, усов, приклеенных к тебе на древесный клей. А вообще, конечно, тут разговор идет не о том, в какое время играть, а про что. Мне кажется, что наше современное российское кино потихонечку начинает разговаривать, про что оно снимает», — делится впечатлениями он.

В «Злых людях» на телеэкраны после паузы вернется актер Дмитрий Нагиев — он сыграет дворянина Евдокима Нефедьева, роль его племянницы Варвары исполнит Ангелина Стречина, а Ирина Пегова станет гувернанткой. Роли директора гимназии Шокальского и владельца Неклюдовских мельниц Блинова достались Яну Цапнику и Роману Мадянову. Кроме того, в сериале появятся Роман Маякин, Артем Ткаченко и Олег Гаас. Проект создается кинокомпаниями Russian World Vision и BERG SOUND при поддержке Института развития Интернета (АНО «ИРИ») и правительства Нижегородской области.

Накануне журналист Отар Кушанашвили раскрыл секрет многомиллионного заработка своего друга Нагиева в Дубае.

Ранее актер Леонид Каневский рассказал о симпатии к мемам со своим участием.