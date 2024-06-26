Стол сбежал из эфира украинской передачи о спецоперации

Из эфира украинской телепередачи на канале «1+1» сбежал стол. Об этом представители канала рассказали в социальных сетях.

Стол покинул студию, уехав за кадр, во время национального телемарафона «Единые новости» перед выступлением военного эксперта. Ведущие Евгений Пинский и Ирина Прокофьева не растерялись и заявили, что справятся без стола.

Новостной телемарафон «Единые новости» стартовал в эфире всех украинских телеканалов 24 февраля 2022 года. В качестве цели вещания заявляется информирование населения о ходе спецоперации России на Украине.

В вещании принимают участие крупнейшие украинские телеканалы, которые выходят в эфир поочередно.

Накануне комментатор Владимир Иваницкий извинился за слова о «шмарах» которые он произнес во время репортажа с соревнований по самбо на Играх БРИКС.

«Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями. Вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова», — сказал Иваницкий.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступает на русском языке, так как хочет проводить концерты в России в будущем.