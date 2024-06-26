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Андрея Кураева оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Бывшего протодиакона Андрея Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности религиозного и общественного деятеля Андрея Кураева (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Кураева признали виновным в нарушении закона о порядке деятельности иностранного агента и оштрафовали его на 30 тысяч рублей.

В беседе с «Газетой.Ru» Кураев заявлял, что не совершал правонарушения — по его словам, маркировка иноагента отсутствовала в посте Telegram-канала, носящего его фамилию.

«Посмотрите, там есть чат, в котором ежедневно в мой адрес льются потоки грязи. И я не имею доступ к администрированию его. То есть я не могу эту грязь ни удалить, ни забанить наиболее ярых хейтеров», — предлагал Кураев.

У себя в ЖЖ богослов публиковал призыв к собственнику данного канала изменить технические настройки и «наладить программы», чтобы плашками об иноагентстве снабжались все посты, и автор канала удовлетворил его требования.

Ранее композитор Дмитрий Курляндский отказался от награды «Золотая маска» из-за спецоперации России на Украине и внутренней политики страны.

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