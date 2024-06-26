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Звезды «Слова пацана» воссоединятся в новом сериале про 90-е

Актеры Копейкин и Зулькарнаев сыграют в сериале «Дети перемен» про 90-е

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Тумач Продакшн

Актеры Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев и Андрей Максимов снимутся в новом сериале «Дети перемен». Об этом сообщили представители платформы START в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Копейкин, Хетаг Хинчагов и Макар Хлебников сыграют братьев от разных отцов. Подробности ролей Зулькарнаева и Максимова пока неизвестны. Действия картины разворачивается в 1995 году, когда в стране открываются подпольные клубы, а во дворах проходят жестокие разборки. У каждого из главных персонажей появляются свои друзья и тайны. Мать героев, Флору, исполнила Виктория Исакова.

Режиссеры проекта — Сергей Тарамаев и Любовь Львова. В сериале также сыграли Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Артем Быстров, Анна Снаткина, Дарья Матвеева, Руслан Братов, Любовь Константинова, Александр Матросов, Глеб Шевнин.

Копейкин, Зулькарнаев и Максимов ранее работали вместе в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

Ранее супруга звезды «Слова пацана» пожаловалась на хейт.

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