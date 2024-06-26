Пригожин о санкциях ЕС против Гагариной: «Мы живем в диктаторском мире»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с изданием «Абзац», что санкции Евросоюза (ЕС) против артистов SHAMAN, Полины Гагариной и Ивана Охлобыстина выглядят безобразно.

Пригожин заявил, что его удивляет позиция Запада. По словам продюсера, ни один из данных артистов не призывал никого к боевым действиям. Как отметил шоумен, все музыканты призывают к миру. Он уверен, что на данный момент творческих людей лишают свободы слова санкциями.

«Смысл демократии нарушен. Артисты, которые оказались под санкциями, и так бы не поехали в недружественные страны. Сегодня все попадают под пресс. На Западе уже запрещали Чайковского, наш гимн, спортсменов. Мы живем в диктаторском мире, где нет свободы передвижения», — рассказал продюсер.

Пригожин назвал абсурдной борьбу с российскими творческими деятелями, а ограничение свободы передвижения людей — недоразумением.

24 июня Европейский союз наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина.

ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

Ранее Газманов сообщил, планирует ли завершать карьеру из-за политической деятельности.