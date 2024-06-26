Лера Кудрявцева пожаловалась, что «нажрала» лишние килограммы

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в Telegram-канале, что поправилась на пять килограмм.

«Где нормально? Где нормально? Все люди худеют к лету, а я нажрала 5 кг. Нормально у них там все, видите ли», — возмутилась телеведущая.

В феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Ей потребуется более полугода, чтобы восстановить ногу.

Кудрявцева призналась, что сломала ногу «по чистой случайности» во время репетиции танца для нового шоу. По словам артистки, ей просто нужно было прыгнуть на сцене, как вдруг она услышала хруст и почувствовала резкую боль. 19 марта Кудрявцева впервые вернулась в студию после операции.

Кудрявцева воспитывает дочь Машу, которая родилась в 2018 году в браке телеведущей с хоккеистом Игорем Макаровым. Чтобы малышка появилась на свет, знаменитость воспользовалась процедурой ЭКО.

У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Телеведущая родила первенца в 1990 году.

Ранее Кудрявцева призвала прекратить страдать фигней после слухов о гражданстве Румынии.