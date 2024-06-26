Калашникова о 18-летней невесте Лепса: «Спасение после тяжелого развода»

Певица и модель Анна Калашникова предположила в беседе с mk.ru, что артист Григорий Лепс «нашел спасение после тяжелого развода» в 18-летней невесте Авроре Кибе.

Как отметила Калашникова, Лепс остался один, расставшись с женой. По словам артистки, друзья певца сообщали, что, встретив Кибу, исполнитель перестал пить и занялся спортом. Модель уверена, что девушка хорошо влияет на его здоровье.

«Он вообще напророчил свою любовь с Авророй. В жизни творческих людей часто такое происходит. Вспомните, как Наташа Королева с Игорем Николаевым пели, что «дельфин и русалка — не пара, не пара, не пара…». Они были до безумия счастливы вместе, а потом неожиданно развелись. А у Лепса были другие строчки. У него в известной песне поется: «Как же ты красива в свои 18». Как спел, так и случилось в жизни», — заявила певица.

Калашникова пожелала паре счастья и не обращать внимание на критиков.

Киба впервые появилась на публике с 61-летним Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

Ранее Водонаева усомнилась в романе Лепса с 18-летней возлюбленной.