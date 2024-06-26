Против Шахназарова возбудили уголовное дело на Украине за поддержку СВО

Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении уголовного дела против режиссера «Курьера» Карена Шахназарова. Об этом ведомство заявило в Telegram-канале.

Его подозревают в нарушении ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. В генпрокуратуре заявляют, что кинематографист «систематически» выражал поддержку российскому государству, «пользуясь популярностью и авторитетом в медиа». Он, считает украинское ведомство, также «освещал российские нарративы и лозунги».

В генпрокуратуре Украины вспомнили об интервью режиссера, которое от дал YouTube-каналу «Эмпатия Манучи». Видеоролик называется: «Карен Шахназаров: суверенитет Украины и интересы России».

В посте имя кинематографиста не называется, но отмечается, что речь идет об «известном российском кинорежиссере» и «руководителе государственного киноконцерна». Также в сообщении опубликовано размытое фото фигуранта уголовного дела, по которому узнается Карен Шахназаров.

21 июня СБУ возбудила дело против звезды «Универа» Виталия Гогунского за оправдание СВО. Его подозревают в нарушении нескольких статей Уголовного кодекса Украины («оправдание действий России», «коллаборационизм» и «пропаганда войны»). По данным статьям артисту грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее Шахназаров назвал имитацией мирной жизни отдых с детьми в Крыму.