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Пугачева почти перестала выходить из дома на Кипре

КП: певица Алла Пугачева чувствует себя неважно на Кипре из-за жары

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Певица Алла Пугачева почти не выходит из дома из-за жары на Кипре. Об этом сообщил источник из окружения артистки изданию kp.ru.

«Чувствует она себя неважно. Сидит под кондиционерами в своем «гнезде», — заявил инсайдер.

По словам источника, артистка с трудом переносит жару, поскольку у нее больное сердце и проблемы с сосудами. Он отметил, что в ближайшее время исполнительница планирует переехать с детьми в Юрмалу.

В Латвии с 26 по 28 июля пройдет фестиваль певицы Лаймы Вайкуле, на который приглашена Алла Пугачева. Недавно издание kp.ru сообщало, что в Юрмале появились слухи, якобы Примадонна собирается спеть на мероприятии. Однако источник издания заявил, что подобная информация распространилась, чтобы увеличить продажи билетов.

Выяснилось, что Вайкуле продала не больше 10% билетов, а местные блогеры назвали фестиваль «полным провалом», поскольку в афише нет «настоящих звезд».

Ранее Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе.

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