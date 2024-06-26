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Каневский об Андрее Миронове: «Пижон»

Актер Леонид Каневский заявил, что Миронов обладал высоким вкусом и стилем

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ТО «Экран»

Актер Леонид Каневский признался в интервью Лауре Джугелии, что коллега Андрей Миронов был потрясающим.

Каневский назвал Миронова пижоном и красавцем, который обладал высоким вкусом и стилем.

«Замечательный, талантливейший артист. Все, что он ни делал, – это была импровизация, которую Гайдай принимал», – поделился артист.

Каневский и Миронов сыграли вместе на съемках фильма Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Каневский исполнил роль гангстера в комедии. При этом артист играл по пояс голый. Актер объяснил, что заготовленный ему костюм не подошел. По словам знаменитости, гримеры пытались подобрать ему что-то подходящее, но ничего не нашли.

Леонид Каневский начал свою карьеру в 1960 году, вступив в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола. Через три года он дебютировал в кино в картине «Сорок минут до рассвета».

Артист приобрел широкую известность по роли майора милиции Александра Томина в телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи». В его фильмографии более 80 ролей. Каневский играл в таких проектах, как «Оливье и роботы», «Д`Артаньян и три мушкетера», «О чем говорят мужчины».

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