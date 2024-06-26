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Фестиваль Вайкуле «спасет только Пугачева»

КП: певица Вайкуле продала не больше 10% билетов на свой фестиваль в Юрмале

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Нина Зотина/Руслан Кривобок/РИА Новости

На трехдневном фестивале Лаймы Вайкуле «Рандеву», который пройдет через месяц в Юрмале, занято около 30% концертного зала. Об этом сообщает kp.ru.

«Продано по-настоящему не больше 10% билетов. В конце (как в прошлом году) существенные остатки билетов раздадут бесплатно, чтобы не было пустых мест», — пояснил изданию местный блогер.

Во второй день мероприятие посетят Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), и, по слухам, Примадонна споет на фестивале Вайкуле. Источник kp.ru отмечает, что этот слух пустили специально, чтобы увеличить продажи билетов.

«Надежда одна — как только Пугачева заедет на традиционное июльское рандеву в Юрмалу, так билеты на второй день концерта станут разбирать активнее — народ придет поглазеть на «бабу Аллу», — заявляет kp.ru.

Отмечается, что местные блогеры назвали нынешний фестиваль «полным провалом», поскольку в афише нет «настоящих звезд». Известно, что на «Рандеву» выступят Нино Катамадзе, Янис Стебелис, Интарс Бусулис и др. Хедлайнером фестиваля 2024 года станет «Би-2». Он пройдет с 26 по 28 июля в Юрмале.

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