Виктория Боня раскрыла, сколько миллионов тратит на экипировку в горы

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку в горы.

В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

«Вся экипировка с ноля до последней детали обходится 2-3 млн рублей. Не считая цены перелета самой экспедиции. Продолжаю собирать свои горные вещи в экспедицию. Уже почти все готово», — поделилась телеведущая.

В январе 2023 года Боня рассказала, что ей стало плохо при восхождении на гору Охос дель Саладо в Чили. Телеведущая испытывала тяжелое состояние, а также у нее болела голова.

Боня проживает в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

В июне Виктория Боня сообщила, что хочет усыновить ребенка. Она попросила поклонников поделиться схожим опытом, если такой имеется. После этого поклонники начали отговаривать телеведущую брать малыша из детского дома.

Ранее Виктория Боня раскрыла реальную причину расставания с молодым возлюбленным.