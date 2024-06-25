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Бузова станет крестной матерью

Модель Погребняк заявила, что хочет сделать Бузову крестной матерью своего ребенка

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в беседе с kp.ru, что планирует сделать Ольгу Бузову крестной матерью своего будущего ребенка.

Погребняк отметила, что не видит никого другого в этой роли кроме Бузовой. Она рассказала артистке о своем положении 23 февраля. Модель собрала своих близких подруг, включая Ольгу, в сауне, где и сообщила о своей беременности. Блогерша пока не знает пол будущего малыша, однако она хочет девочку.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским, а 23 июня сообщила о своей беременности. Она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свой округлившийся живот. Модель призналась, что ее переполняют счастье и восторг из-за будущего пополнения в семье.

По словам 35-летней Погребняк, она осознает, что эта беременность будет проходить намного тяжелее, чем в 18 лет, однако она готова к этому.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом.

Ранее Погребняк ответила на хейт после забега с Бузовой.

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