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Нонна Гришаева вспомнила, как «шла и плакала» из-за архитектуры Санкт-Петербурга

Актриса Гришаева рассказала, что любит Петербург за его невероятную архитектуру

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Нонна Гришаева призналась в беседе с «Пятым каналом», что любит город Санкт-Петербург за его «невероятную» архитектуру.

Гришаева вспомнила, как в 30 лет впервые приехала в Санкт-Петербург и восхитилась видами города.

«Я шла по улицам, я видела, как камни просто падают. Я шла и плакала, потому что я одесская девочка. Я выросла в очень красивом городе. Я с детства ценю архитектуру», — поделилась артистка.

По словам Гришаевой, она была очень рада увидеть спустя 15 лет после ее первого визита, как был отреставрирован Санкт-Петербург.

В 1994 году Нонна Гришаева начала свою карьеру в театре имени Вахтангова. В 2006-м она удостоилась звания заслуженной артистки России.

В ее фильмографии более 80 работ. Она играла в таких проектах, как «День радио», «Папины дочки», «О чем говорят мужчины», «День выборов», «Следствие любви», «Кордон следователя Савельева», «Беспринципные», «Моя прекрасная няня».

В феврале 2023 года Гришаева вернулась к своей роли в проекте «Папины дочки». Она показала кадры со съемок.

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