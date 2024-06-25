Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский актер рассказал о неизлечимом заболевании

Актер Роб Маллард заявил, что может завершить карьеру из-за эссенциального тремора

close
100%
Mike Marsland/WireImage/Getty Images

Британский актер Роб Маллард сообщил в беседе с Daily Mirror, что его неизлечимая болезнь нервной системы прогрессирует.

Малларду поставили диагноз «эссенциальный тремор» в 14 лет, после того как он впервые заметил легкую дрожь в конечностях при движении. Артист признался, что долгое время ему удавалось скрывать симптомы болезни, однако она начала прогрессировать.

«Выполнение повторяющихся движений — например, разбирать или ломать что-то — было самым простым и действенным способом скрыть дрожь», — поделился артист.

Маллард рассказал, что теперь у него дрожат обе кисти, предплечья и шея, а иногда – голос. Из-за этого ему, возможно, придется завершить актерскую карьеру. Актер отметил, что из-за своего тремора ему сложно есть, заниматься спортом и играть на консоли.

«Были моменты, например, когда я поднимал что-то в спортзале, когда кто-то подходил и спрашивал, все ли у меня в порядке, потому что гиря тряслась у меня над головой. Мне приходилось объяснять, что все в порядке, у меня просто дрожь», — отметил актер.

Роб Маллард родился 19 мая 1992 года. Он дебютировал в кино в 2004 году в сериале «Brass Tacks». В его фильмографии шесть работ. Артист снимался в проектах «Улица коронации», «Ферма Эммердейл», «Свежее мясо», «Без обид».

Ранее сообщалось, что Кушанашвили не может говорить после операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами