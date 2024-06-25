Британский актер рассказал о неизлечимом заболевании

Британский актер Роб Маллард сообщил в беседе с Daily Mirror, что его неизлечимая болезнь нервной системы прогрессирует.

Малларду поставили диагноз «эссенциальный тремор» в 14 лет, после того как он впервые заметил легкую дрожь в конечностях при движении. Артист признался, что долгое время ему удавалось скрывать симптомы болезни, однако она начала прогрессировать.

«Выполнение повторяющихся движений — например, разбирать или ломать что-то — было самым простым и действенным способом скрыть дрожь», — поделился артист.

Маллард рассказал, что теперь у него дрожат обе кисти, предплечья и шея, а иногда – голос. Из-за этого ему, возможно, придется завершить актерскую карьеру. Актер отметил, что из-за своего тремора ему сложно есть, заниматься спортом и играть на консоли.

«Были моменты, например, когда я поднимал что-то в спортзале, когда кто-то подходил и спрашивал, все ли у меня в порядке, потому что гиря тряслась у меня над головой. Мне приходилось объяснять, что все в порядке, у меня просто дрожь», — отметил актер.

Роб Маллард родился 19 мая 1992 года. Он дебютировал в кино в 2004 году в сериале «Brass Tacks». В его фильмографии шесть работ. Артист снимался в проектах «Улица коронации», «Ферма Эммердейл», «Свежее мясо», «Без обид».

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