Газманов сообщил, планирует ли завершать карьеру из-за политической деятельности

Певец Родион Газманов сообщил в беседе с NEWS.ru, что не планирует завершать творческую карьеру из-за политической деятельности.

Газманов отметил, что продолжает работать над музыкой. Он также анонсировал выход нового альбома.

«Несмотря на огромное количество общественных мероприятий, и время, и вдохновение для новых песен есть. Более того, сил хватает на запись нового альбома. Думаю, что он увидит свет в позднем сентябре», — поделился исполнитель.

22 июня Родион Газманов подал документы в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Московской городской думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №39. Он планирует баллотироваться в Мосгордуму от партии «Единая Россия».

Газманов считает, что «прекрасно понимает», какую помощь может оказать жителям округа. Он заявил, что будет поддерживать талантливую московскую молодежь, помогать ветеранам и пожилым людям, а также заниматься вопросами по развитию патриотического воспитания и волонтерского движения.

Родион и Олег Газмановы внесены в «черный список» украинского сайта «Миротворец». На этом портале публикуют данные людей, которые считаются сепаратистами или «агентами Кремля».

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