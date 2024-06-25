Татьяна Васильева о Пугачевой: «Грандиозная актриса и певица»

Актриса Татьяна Васильева призналась в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», что любила певицу Аллу Пугачеву.

Васильева назвала Пугачеву грандиозной актрисой и певицей.

По мнению Васильевой, 75-летний юбилей Пугачевой прошел «незамеченным» из-за того, что певица «наплевала на страну». Артистка отметила, что все россияне знали и любили Примадонну. Она была не исключением.

«Вот что делать? Теперь у меня не лежит душа послушать Пугачеву», — поделилась актриса.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В мае на специализированном сайте появились два сообщения о продаже особняка певицы Аллы Пугачевой в Бережках, который исполнительница переоформила на своего внука Никиту Преснякова. kp.ru отмечает, что в первом объявлении недвижимость продают за 132 млн 500 тысяч рублей, а во втором — за 125 млн рублей.

Ранее Катя Лель назвала Пугачеву легендой на фоне выхода ее новой песни.