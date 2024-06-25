Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Татьяна Васильева о Пугачевой: «Грандиозная актриса и певица»

Актриса Татьяна Васильева призналась, что любила Пугачеву

close
100%
Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Татьяна Васильева призналась в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», что любила певицу Аллу Пугачеву.

Васильева назвала Пугачеву грандиозной актрисой и певицей.

По мнению Васильевой, 75-летний юбилей Пугачевой прошел «незамеченным» из-за того, что певица «наплевала на страну». Артистка отметила, что все россияне знали и любили Примадонну. Она была не исключением.

«Вот что делать? Теперь у меня не лежит душа послушать Пугачеву», — поделилась актриса.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

В мае на специализированном сайте появились два сообщения о продаже особняка певицы Аллы Пугачевой в Бережках, который исполнительница переоформила на своего внука Никиту Преснякова. kp.ru отмечает, что в первом объявлении недвижимость продают за 132 млн 500 тысяч рублей, а во втором — за 125 млн рублей.

Ранее Катя Лель назвала Пугачеву легендой на фоне выхода ее новой песни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами