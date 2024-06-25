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Алсу назвала любовниц бывшего мужа «девушками с низким социальным статусом»

Певица Алсу отказалась рассказывать про любовниц бывшего мужа

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу отказалась рассказывать в беседе с POPCAKE.TV про любовниц бывшего мужа, предпринимателя Яна Абрамова.

По словам Алсу, она не хотела бы комментировать ситуацию и говорить о «девушках с низким социальным статусом». Артистка заявила, что не хочет «опускаться до этого уровня».

Корреспондентка спросила, виделась ли Алсу когда-нибудь с любовницей экс-супруга. Исполнительница ответила, что не комментирует подобное.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены мужа.

В 24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

19 июня Решетова написала в личном блоге, что состоит в отношениях уже на протяжении трех лет. Она заявила, что «желтая пресса задолбала» сочинять истории про ее жизнь.

Ранее Алсу выпустила песню о разводе.

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