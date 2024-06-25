Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Никто уже их не боится»: Поплавская о санкциях ЕС против российских артистов

Актриса Поплавская: западных санкций в России уже никто не боится

close
100%
Global Look Press

В России уже давно никто не боится западных санкций. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявила актриса Яна Поплавская, комментируя очередные рестрикции Европейского союза, введенные против российских артистов. Она напомнила, что за последние два года «этих нот накопилось столько, что хватит на седьмую симфонию Шостаковича».

«Поэтому все эти списки, в которые вносят того или иного артиста… Да перестаньте. Надо пойти и одно место подтереть в туалете. И успокоиться, и продолжить дальше работать», — сказала Поплавская.

24 июня стало известно, что Евросоюз наложил санкции на певца Shaman (Ярослав Дронов), артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина.

До этого в ЕС объяснили, что намерение внести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о марте 2022 года. Тогда певица выступила на стадионе «Лужники» в Москве на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

Ранее cеверокорейская певица исполнила Путину хит Shaman.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами