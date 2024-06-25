«Никто уже их не боится»: Поплавская о санкциях ЕС против российских артистов

В России уже давно никто не боится западных санкций. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявила актриса Яна Поплавская, комментируя очередные рестрикции Европейского союза, введенные против российских артистов. Она напомнила, что за последние два года «этих нот накопилось столько, что хватит на седьмую симфонию Шостаковича».

«Поэтому все эти списки, в которые вносят того или иного артиста… Да перестаньте. Надо пойти и одно место подтереть в туалете. И успокоиться, и продолжить дальше работать», — сказала Поплавская.

24 июня стало известно, что Евросоюз наложил санкции на певца Shaman (Ярослав Дронов), артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина.

До этого в ЕС объяснили, что намерение внести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о марте 2022 года. Тогда певица выступила на стадионе «Лужники» в Москве на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

Ранее cеверокорейская певица исполнила Путину хит Shaman.