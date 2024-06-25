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Шарлот вышел из-под ареста

Фигурант пяти уголовных дел Эдуард Шарлот анонсировал тур по России

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Эдуард Шарлот/VK

Певец Эдуард Шарлот анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) гастрольный тур по России, который начнется уже 1 июля в Самаре.

«Тот, кем я ухожу — забудут. Тот, кем я вернусь — запомнят! <...> Здравствуй, спутница. Хочу поздравить с тем, насколько великолепно справляемся с дикостью предназначенной ноши», — загадочно написал музыкант в анонсе.

Судя по этой новости, Шарлота выпустили из-под ареста. В конце мая самарский суд продлял Шарлоту арест до 24 июля. Он находился в СИЗО с декабря 2023 года.

В мае также сообщалось, что против Шарлота возбудили пятое уголовное дело. По данным СМИ, в отношении певца было открыто дело по части 2 статьи 282 УК РФ «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети Интернет». Причиной этого могла стать публикация Шарлота, в которой он якобы угрожает русскоязычной аудитории.

Шарлота также обвиняют в реабилитации нацизма, в оскорблении чувств верующих и повреждении документов.

В 2023 году, находясь за границей, музыкант выложил в сеть несколько провокационных видеороликов, на одном из которых видно, как он сжигает свой российский паспорт. В ноябре 2023 года певец вернулся в страну и был задержан. Позднее он раскаялся в содеянном.

Ранее Охлобыстин назвал волнующими санкции ЕС против него.

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