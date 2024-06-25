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«Правильно ввели»: Охлобыстин о санкциях ЕС против российских артистов

Актер Охлобыстин: придет время, когда Россия сможет ввести санкции против ЕС

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Актер Иван Охлобыстин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал санкции Европейского союза (ЕС), введенные в отношении себя и других российских артистов. В своих оценках западных рестрикций артист был, как всегда, остроумен.

«Правильно ввели. Так нам и надо. Мы такие и не собираемся изменяться. Придет время, когда вводить санкции сможем мы. Но вряд ли мы этим воспользуемся. Дураки, предатели и трусы не представляют опасности. А идейных среди них нет. Так... За деньги», — сказал актер.

24 июня стало известно, что Евросоюз наложил санкции на Охлобыстина, а также на певца Shaman и артистку Полину Гагарину.

До этого в ЕС объяснили, что намерение внести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о марте 2022 года. Тогда певица выступила на стадионе «Лужники» в Москве на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

Как отмечал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, внесение артистов из РФ в санкционные списки ЕС является продолжением политики отмены российской культуры на Западе.

Ранее Кадыров отреагировал на введение санкций против его матери.

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