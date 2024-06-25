Васильева о Познере: «Что он сделал для страны?»

Актриса Татьяна Васильева раскритиковала телеведущего Владимира Познера и призналась, что «никогда его не понимала». Своим мнением артистка поделилась в YouTube-беседе с Вячеславом Манучаровым.

«А это что? Журналист — это же особая история, огромный багаж знаний должен быть. А у Познера вопросы неинтересные», — заявила народная артистка РФ.

Васильева вспомнила, как единожды была на интервью у Познера и не понимала, что телеведущий у нее спрашивает. Она считает, что журналист «красовался» перед публикой своим умом и образованностью, а также тем, что побывал во многих странах мира.

«Что вообще он здесь [в России] делал? Главный интервьюер… Вот что он сделал для страны? И с такой улыбочкой все время, типа: «Да, я-то про все про тебя знаю, давай рассказывай», — возмутилась актриса.

Артистка также раскритиковала зарубежные гастроли Познера и Ивана Урганта, где, считает она, звезды лишь «ездили по разным странам, пили вино и радовались». Васильева отметила, что подобное поведение российских журналистов вызывает у нее неприязнь. По ее словам, Познеру и Урганту стоило обратить внимание на то, как живут люди в России.

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