Охлобыстин отреагировал на санкции ЕС: «Всем спасибо»

Актер Иван Охлобыстин в Telegram-канале кратко прокомментировал свое попадание в санкционный список Евросоюза (ЕС).

«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — написал звезда «Интернов».

Накануне певец Shaman также отреагировал на наложение против него персональных санкций ЕС, процитировав одну из своих самых известных песен. Он написал: «Потому что я — русский».

24 июня ЕС наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина. Их включили в 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения.

До этого ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

Ранее Барецкий анонсировал концерт Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) в России.