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Госпитализированного с ботулизмом звезду «Диверсанта» выписали

Актера Алексея Бардукова выписали после госпитализации с ботулизмом

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Алексей Никольский/РИА Новости

Российского актера Алексея Бардукова, известного по сериалу «Диверсант», выписали из больницы после госпитализации с ботулизмом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что звезда провел под присмотром медиков восемь дней. Сейчас у него есть остаточные симптомы, но уже не беспокоят одышка и лихорадка. Бардуков продолжит лечение амбулаторно: он будет наблюдаться у инфекциониста и невролога.

19 июня сообщалось, что Бардуков попал в больницу с симптомами ботулизма. Молодому человеку стало плохо дома после того, как он съел готовую еду из доставки. Его состояние оценивалось как средней степени тяжести. Тогда Mash заявлял, что у звезды «Диверсанта» также подозревали микроинсульт.

Бардуков прежде всего известен по сериалу «Диверсант», в котором он сыграл роль разведчика-диверсанта Леонида Филатова. Он также снялся в картинах «Нюрнберг», «Мосгаз» и «Перевал Дятлова».

Недавно в Минздраве сообщили, что на стационарном лечении остаются 218 человек с признаками ботулизма. Среди них один ребенок, еще 38 человек находятся на искусственной вентиляции легких. Домой выписали уже 151 человек.

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