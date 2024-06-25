Олега Газманова чуть не обманули мошенники из-за Никаса Сафронова

Художника Никаса Сафронова обманули мошенники, представившись сотрудниками «Википедии», и своровали с телефонной книжки контакты звезд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Взломали мой WhatsApp и всем отправляют сообщения, [что нужно] отправить куда-то деньги, посылки и так далее. Засняли мое лицо», — пояснил живописец.

Злоумышленники дозвонились до Сафронова и заявили, что в его статье на «Википедии» есть ошибка и предложили исправить. Он согласился. В итоге мошенники в ходе беседы с художником получили доступ к его аккаунтам на «Госуслугах» и в WhatsApp. Они стали рассылать звездным знакомым Сафронова сообщения с просьбой оперативно отправить 20-30 тыс. рублей.

Первой жертвой мог стать певец Олег Газманов, однако исполнитель быстро связался с художником и сообщил о мошеннической схеме. Сейчас Сафронов сменил пароли на своих аккаунтах, а также заблокировал карты.

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