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Олега Газманова чуть не обманули мошенники из-за Никаса Сафронова

Художника Никаса Сафронов атаковали мошенники и своровали контакты звезд

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Художника Никаса Сафронова обманули мошенники, представившись сотрудниками «Википедии», и своровали с телефонной книжки контакты звезд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Взломали мой WhatsApp и всем отправляют сообщения, [что нужно] отправить куда-то деньги, посылки и так далее. Засняли мое лицо», — пояснил живописец.

Злоумышленники дозвонились до Сафронова и заявили, что в его статье на «Википедии» есть ошибка и предложили исправить. Он согласился. В итоге мошенники в ходе беседы с художником получили доступ к его аккаунтам на «Госуслугах» и в WhatsApp. Они стали рассылать звездным знакомым Сафронова сообщения с просьбой оперативно отправить 20-30 тыс. рублей.

Первой жертвой мог стать певец Олег Газманов, однако исполнитель быстро связался с художником и сообщил о мошеннической схеме. Сейчас Сафронов сменил пароли на своих аккаунтах, а также заблокировал карты.

До этого отца Филиппа Киркорова обманули на 3,5 млн рублей. Бедрос Киркоров написал заявление в полицию на бизнесмена, поскольку артист не смог вернуть долг в размере 3,5 млн рублей. Адвокат Киркорова-старшего заявил, что предприниматель и не планировал отдавать задолженность, а в его действиях были все признаки спланированного мошенничества.

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