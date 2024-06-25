Умер экс-солист Большого театра Юрий Маркелов

В Москве скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов. Об этом сообщает официальный сайт ГАБТ.

Артист ушел из жизни 24 июня. Причина его кончины не разглашается, а церемония прощания запланирована на 26 июня в морге Городской клинической больницы № 29 имени Н.Э. Баумана.

Коллектив Большого театра выразил свои искренние соболезнования родным и близким покойного, говорится в официальном заявлении.

Юрий Маркелов родился в поселке Ильинский Краснодарского края. Он закончил Ростовский государственный музыкально-педагогический институт и Харьковскую государственную консерваторию.

С 1983 по 2016 год он исполнял партии тенора в оперной труппе Большого театра. За время своей карьеры на сцене театра он исполнил более 60 партий.

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