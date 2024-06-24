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Светлаков поджег машину в Геленджике

Актер Сергей Светлаков опубликовал фото с горящей машиной на съемках

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Телеграм-канал Светлаков Сергей

Актер и комик Сергей Светлаков опубликовал в Telegram-канале видео, как поджигает машину на съемках в Геленджике.

Светлаков снимается в фильме «Беляковы в отпуске» про персонажа Сергея Белякова из Таганрога из «Нашей Russia», который все время разговаривал с телевизором. Артист признался, что ему и коллегам повезло играть в Геленджике. Он рассказал, что не только работает с коллегами, но и отдыхает.

«Очень здесь красиво, очень душевно. Я отдал свой паспорт, надеюсь, у меня будет прописка именно этого отеля», — поделился актер.

24 мая состоялась премьера шоу «Светлаков+». Поклонники Светлакова узнали, как учительница из Воронежа Снежана Денисовна переквалифицировалась в гадалку, чем во взрослой жизни занимается подросток Славик и какие новости теперь комментирует живущий перед телевизором Сергей Беляков из Таганрога. В проекте появились новые персонажи: блогер-путешественник и «выживальщик» Рихард, заблудившийся в собственном особняке чиновник, пристрастившийся к алкоголю клерк Кирилл Антонов, к которому приходит Белка, и охранник блогеров.

Ранее Светлаков раскрыл, почему ушел из «Уральских пельменей».

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