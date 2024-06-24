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Кушанашвили отключили от ИВЛ

Жена Отара Кушанашвили Ольга сообщила, что шоумен частично находится в сознании

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otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Отара Кушанашвили, Ольга Фролова-Кушанашвили, сообщила в беседе с Teleprogramma.pro, что телеведущего отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По ее словам, Кушанашвили вывели из медикаментозной комы, в которой он находился после операции. Врачи выровняли давление телеведущего и планируют в скором времени приводить его в чувства.

«Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать», — заявила супруга шоумена.

20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота несколько дней назад. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция.

21 июня сестра Кушанашвили рассказала, что хирурги обнаружили у шоумена опухоль в брюшной области во время операции. Результаты биопсии будут готовы через неделю. Предварительно, отмечает Shot, опухоль злокачественная.

Как сообщал Shot, после восстановления Кушанашвили предстоит пройти обследования на сопутствующие заболевания, поэтому телеведущего не скоро выпишут из больницы.

Ранее герой мема про «борщик с капусткой» был госпитализирован в Подмосковье.

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