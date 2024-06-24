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Михаил Шац рассказал, чего ему не хватает после отъезда из России

Комик Михаил Шац заявил, что в Израиле ему не хватает русской бани

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Global Look Press

Комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) признался в подкасте YouTube-канала «Шалом, тыкверим!», что ему не хватает русской бани после переезда в Израиль.

«Хорошей деревянной русской бани на берегу озера, к которому подходит хвойный лес», — поделился юморист.

В апреле 2022 года телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) написала, что Шац уехал из России в Испанию. В июне она заявила, что комик теперь живет в Израиле.

В сентябре 2022-го министерство юстиции Российской Федерации включило Михаила Шаца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В июле 2023 года Шац признался, что испытывает неуверенность после переезда в Израиль. По словам юмориста, он живет в постоянном стрессе. Комик отметил, что такое же чувство у него было и в России последние десять лет. Шоумен признался, что хочет чувствовать себя спокойно, но не может. Комик «работает над этим».

В июне 2024-го Шац сообщил, что собирается обжаловать статус иностранного агента через Европейский суд.

Ранее Михаил Шац заявил, что россияне стали лучше жить после СВО.

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