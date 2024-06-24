Михаил Галустян похвастался результатами похудения

Комик и актер Михаил Галустян опубликовал снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после похудения.

На кадрах видно, что Галустян значительно сбросил вес.

«Что с тобой, Галустян?» — подписал фото артист.

В комментариях поклонники похвалили результаты похудения шоумена, заявив, что он «шикарно» выглядит.

«Миша, вах, красавчик, помолодел, глаз горит! Теперь можно амплуа поменять. Герой-любовник!» — заявила подписчица юмориста.

При этом некоторые из фанатов посчитали, что Галустяну «не идет» худоба.

«Михаил, здрасьте. Если вы не болеете, то зря похудели до такой степени (аля Бузова). Ваше обаяние в вашем росте и легкой полноте», — написал поклонник.

В мае Галустян признался, что похудел на 14 килограммов после отказа от шашлыка.

По словам артиста, до определенного момента он не особо следил за своим питанием, но с недавних пор решил отказаться от тяжелого жирного мяса в пользу легкой курицы. Он также ограничил себя в любимом блюде — шашлыке, но зато похудел на 14 килограммов.

Как отметил комик, он не представлял, что здоровая еда может быть вкусной и разнообразной каждый день, до того момента как перешел на правильное питание.

Ранее певица Валерия рассказала, как ей удалось отказаться от диет.