Моргенштерну грозит до двух лет лишения свободы за отсутствие плашки иноагента

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) возбудили уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что причиной стало то, что исполнителя дважды за год признали виновным по административным статьям об отсутствии маркировки иностранного агента. Сейчас рэперу может грозить до двух лет лишения свободы по статье 330.1 УК РФ.

18 июня на Моргенштерна составили новый протокол за отсутствие плашки иностранного агента. Отмечалось, что московский суд уже трижды штрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за то же нарушение.

Поводом для признания музыканта иностранным агентом в мае 2022 года послужили политические посты в Telegram-канале и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 млн рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.

В конце марта сообщалось, что на Моргенштерна завели три новых дела. Они связаны с неправильным оформлением рекламных постов в Telegram-канале.

Рэпер уехал из страны в 2022 году. Он обвинил в произошедшем журналистку Ксению Собчак. По словам музыканта, причиной отъезда стало интервью, которое вышло на канале телеведущей. Артист признавался, что после беседы с Собчак у него была «дезориентация и депрессивное настроение».

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